19:30 Uhr: „ONXT! oder: Die Realität sägen“ - Ein Tanztheaterstück im Amtshaus für den 5. Bezirk - Festsaal. Eintritt frei! (5., Schönbrunner Straße 54)

23:00 Uhr: Rave am Mittwoch | Free Party (Season Closing). Rave am Mittwoch (RAM) versüßt euch noch ein letztes Mal in dieser Saison den Wochenteiler mit feinstem Techno, Acid & Trance. Freier Eintritt und free Prosecco! (2., Waldsteingartenstraße 135)