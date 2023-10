Eine bessere Welt

Es gibt wenige Werke, die im Titel schon eine große Weisheit in sich tragen. Dirk Stermanns neues Buch über seine Freundschaft mit der Holocaust-Überlebenden Erika Freeman ist so eines: „Mir geht’s gut, wenn nicht heute, dann morgen.“ Der Titel ist Freemans Standardantwort auf die Frage nach ihrem Wohlbefinden. Eine, die diese unerschütterliche Zuversicht in sich birgt, mit der Freeman auch schlechten Tagen trotzt.