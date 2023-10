Blättermeer im Hausruckviertel

„Herbst, Herbst, der du die Blätter färbst.“ Wir haben noch nicht genug von pittoresken Bildern der, unserer bescheidenen Meinung nach, schönsten Zeit des Jahres! Daher erfreuen uns besonders an dieser Fotografie einer sonnigen Waldlichtung, die von einem wahren Teppich aus bunten Blättern geschmückt wird. Entstanden ist diese Aufnahme im Hausruckviertel im Bezirk Vöcklabruck in Oberösterreich, danke an Gabriele A. für die Zusendung!