Corinna Kamper: „Es ist laut, dreckig und stinkt“

„Krone“:Corinna, gemeinsam mit Ferdinand Habsburg wirst du am Sonntag das Formel-1-Rennen in den USA analysieren - deine Rennfahrer-Vergangenheit gibt dir das nötige Know-how?

Corinna Kamper: Genau! Immerhin liegen vierzehn Jahre Kart- bzw. Formel-Rennerfahrung hinter mir, mehr als die Hälfte meines Lebens. Da nimmst schon ein bissl was mit (lacht)! Auch wenn ich jetzt beruflich ganz was anderes mache. Ich habe eine Bootsführerschein-Schule.