Nach Messerattacke: Verdächtiger jetzt in Haft

Bei McDonald‘s in Feldbach gerieten am Freitagabend ein 17-jähriger Südoststeirer und ein 16-jähriger in der Steiermark lebender Slowene in Streit. Wie berichtet, soll der 17-Jährige dann seinen Kontrahenten mit einem Bauchstich schwer verletzt haben. Er musste im LKH Graz notoperiert werden.