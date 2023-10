Viele Tiroler wurden für ihr großes Herz nominiert

„Sie schafft es, die Leere zu füllen“

Knapp 30 Einzelpersonen, zehn Vereine und auch einige junge Menschen wurden in die Vorauswahl gewählt und sind am 3. November in die Villa Blanka in Innsbruck zum Festakt geladen. Eines wurde dabei klar: Tirol ist voller hilfsbereiter Menschen – und das bleibt nicht unbemerkt. Manche wurden sogar gleich mehrfach nominiert. So wie etwa eine Nachhilfelehrerin aus dem Wipptal: „Sylvia schafft es, sich für jemanden Zeit zu nehmen, auch wenn ihr Zeitplan überquillt. Sie schafft es, die Leere zu füllen und manchen Herzschmerz mit ihrem Humor viel erträglicher zu machen“, schreibt eine Schülerin, der nicht nur bei Mathe geholfen wurde. Eine andere Leserin schreibt über die beliebte Nachhilfelehrerin: „Viele Kinder und Jugendliche haben nur wegen ihr die Kurve zu einem normalen Leben gekriegt. Das muss man wirklich sagen.“