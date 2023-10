PSG sieht diesen Shootingstar als Mbappe-Ersatz

Simons mit Stammplatz

In der Bundesliga zeigt das Offensiv-Talent immer wieder mit beeindruckenden Dribblings und Tempoläufen auf, ist aus der „Bullen“-Startelf nicht mehr wegzudenken. In elf Pflichtspielen kommt er bereits auf sieben direkte Torbeteiligungen.Simons selbst sei glücklich in Leipzig, er denke an nichts anderes. „Ich habe eine sehr spannende Saison vor mir, die ich auch mit meiner Mannschaft durchziehen werde“, sagt der 20-Jährige, der aktuell in der EM-Qualifikation für die Niederlande im Einsatz ist, gegenüber „France Info“.