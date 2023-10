Auf den Schlusspfiff folgt der „Krone-Anpfiff“

Ein Shirt von Lampard

Es folgte eine Karriere mit viel Pfiff - und etlichen Schmankerln. „Das Testspiel England gegen Japan 2010 in der ausverkauften Arena in Graz werd ich nie vergessen. Bei England waren Rooney, Gerrard oder Terry dabei. Von Frank Lampard hab ich das Trikot daheim. Trainer war Fabio Capello. Als der nach dem Match jeden Einzelnen, bis zum letzten Ersatzspieler, in unsere Kabine beordert hat, um uns Schiris die Hände zu schütteln, hat man gesehen, was der für ein Sir war.“