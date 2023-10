Flagge zeigen

Der 7. Oktober 2023 markiert einen Tiefpunkt in der Geschichte. 1200 jüdische Zivilisten werden von Terroristen der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas auf dem Staatsgebiet von Israel abgeschlachtet. Unter den Opfern befinden sich 260 Jugendliche aus aller Welt, die beim Supernova-Festival friedlich feierten. Ein brutaler und feiger Mord, der in einer rechtsstaatlich orientierten Gesellschaft niemals eine Rechtfertigung finden wird. Nun herrscht Krieg im Nahen Osten. Die Welle der Gewalt setzt sich in anderen Ländern fort und stellt für die Welt eine ernste Bedrohung dar.