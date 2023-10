„Wenn‘s wirklich wichtig ist...

... dann lieber mit der Post.“ So lautet einer der Werbesprüche. Ein weiterer verspricht: „Die Post bringt allen was.“ Ja und nein. Immer mehr Menschen zweifeln - nicht nur an diesen Sprüchen -, sondern an der Qualität der einst so verlässlichen Post. Wer in seinem Leben schon ein paar Briefe und Pakete zugestellt bekommen hat, weiß, wie es früher war. Da hörte man den Postler, selbst vielleicht noch beim Frühstück sitzend, ruckzuck seine Arbeit erledigen. Heute kommt die Post gefühlt irgendwann. Je nachdem, wie viel der Postbedienstete an diesem Tag zu bewältigen hat. 800.000 Pakete werden pro Tag zugestellt, davon 94% ohne Probleme - bleiben also täglich 48.000 Problemfälle. Das zeigt, dass es keine einzelnen Ausreißer sind, die uns „Krone“-Leser schildern.