Wiener Seniorenheime rüsten bei Sicherheit auf

Der Schock nach der Horror-Tat in dem „Haus des Lebens“ sitzt weiter tief. Am helllichten Tag ist eine 92-Jährige ans Bett gefesselt und ausgeraubt worden - wir berichteten. Vom Täter, der offenbar ohne jede Kontrolle ins unversperrte Haus marschiert ist, fehlt jede Spur. Das Sicherheitsgefühl bei Bewohnern und Angehörigen hat sich seit dem Überfall rapide verschlechtert. Kein Wunder, wenn ältere Menschen derart schutzlos so einer Gefahr ausgesetzt sind.