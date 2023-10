Tirol: Deutsche Familie flog auf A12 von Fahrbahn

Feuerwehr rasch am Einsatzort

Durch eine Übung der Feuerwehrsanitäter hielten sich viele Florianis im Gerätehaus in Kramsach auf. „Dadurch konnte das erste voll besetzte Fahrzeug keine zwei Minuten nach der Alarmierung ausrücken“, heißt es seitens der Freiwilligen Feuerwehr Kramsach. Als die Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen, waren die Eltern sowie die drei Kinder bereits aus dem Fahrzeug.