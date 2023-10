Herzstillstand: Die ersten Minuten entscheiden

In der Arbeit, auf der Straße, am Tennisplatz: In den meisten Fällen gibt es unmittelbare Zeugen - deren Eingreifen ist von größter Bedeutung: „Zuerst den Notruf 144 alarmieren, dann mindestens 100-mal pro Minute schnell und kräftig in die Mitte des Brustkorbs drücken. Ist ein Defibrillator in der Nähe, diesen einschalten und den Anweisungen folgen“, fasst der Experte das Allerwichtigste zusammen.