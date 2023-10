„Hier lernt man, wie anstrengend sitzen sein kann“

Während die Austria auswärts in Imst weitere drei Punkte holen will, spielt Wals-Grünau erst am Sonntag gegen Silz/Mötz antritt. St. Johann unterlag am Freitagabend bei den Altach Juniors mit 1:3. „Das Spiel haben wir in der ersten Hälfte verloren“, erklärte „Wölfe“-Trainer Ernst Lottermoser.