Fulminanter Finaleinzug mit einem Friedensappell

Vier Gruppen dürfen mit nach Klagenfurt

Vor Hunderten Zuschauern zeigten die Ensembles im Haus der Musik in St. Stefan im Lavanttal ihr Können. Doch nur für vier von ihnen konnten die Jury und das Publikum für sich gewinnen. Die Pappalatur Manufaktur und VoiSix konnten sich in der Kategorie Kleingruppen den Einzug ins Finale am 3. November in Klagenfurt sichern. In der Kategorie gemischter Chor schaffte es der MePZ Podjuna Pliberk/Bleiburg.