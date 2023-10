Kesha ist wieder Single und sucht Sugar-Daddy

Da es mit der romantischen Liebe nicht geklappt hat, will die 36-Jährige eine etwas andere Art von Beziehung probieren. Sie wandte sich mit einem weiteren Tweet und einem „unmoralischen“ Angebot an die Männerwelt - zumindest an den Teil, der genug Geld auf dem Konto hat: „Was ich am meisten will, ist ein Sugar-Daddy. Das klingt nach Spaß. Schickt mir eine private Nachricht!“