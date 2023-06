Kesha wegen Eizellenentnahme fast gestorben

Seltene Komplikation

In einem Interview mit dem „Self“-Magazin sagte sie: „Ich wäre im Jänner fast gestorben.“ In der Publikation heißt es, dass sie ihre Eizellen letztes Jahr eingefroren hat und einige Wochen später, am Silvesterabend, auf den Bahamas auftrat, als sie feststellte, dass sie zu schwach war, um zu gehen.