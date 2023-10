Wollte Sonnenuntergang sehen: Frau stürzt von Dach

Schrecklicher Unfall am Mittwochabend in Ampass im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land: Eine 34-jährige Tschechin wollte den Sonnenuntergang beobachten und stieg dafür aufs Dach. Daraufhin stürzte die Frau sechs Meter in die Tiefe - sie erlitt schwerste Verletzungen.