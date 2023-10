Neo-Militärkommandant: „Wir sind die Versicherung“

„Krone“: Sie waren in Afghanistan, Sie gelten als Ukraineexperte – und jetzt sitzen Sie hier in der Mießtaler Straße in Klagenfurt. Kann man das, um es vorsichtig zu formulieren, als bequemeren Job interpretieren?

Philipp Eder: Keineswegs. Es ist eine andere Aufgabe als das, was ich bisher gemacht habe. Es ist aber nicht weniger herausfordernd. Meine neue Tätigkeit ist praktischer, geht mehr zu den Wurzeln. Und damit ist dieser Praxisaspekt ein Gegensatz zur konzeptiven Arbeit.