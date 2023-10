Berlin zu unsicher! Jüdischer Klub muss aufhören

Unfassbar, aber wahr: Mitten in Europa, mitten in Deutschland, mitten in Berlin - in der Hauptstadt unseres Nachbarlandes ist die Sicherheit von jüdischen Sportlern offenbar nicht mehr gewährleistet! Nach dem Überfall von Hamas-Terroristen auf den Staat Israel sieht man sich jedenfalls beim TuS Makkabi Berlin nicht mehr in der Lage, einen sicheren Spiel- und Trainingsbetrieb aufrechtzuerhalten …