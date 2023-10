Fluchtpunkt Europa

ANDERERSEITS wissen wir aber längst, dass wir in Europa nicht alle Elenden des Planeten aufnehmen können, ohne selbst ins Elend zu geraten. Und da stellt sich schon die Frage, warum diese Flüchtlinge aus muslimischen Ländern nicht auch in anderen islamischen Ländern aufgenommen werden können, etwa in Saudi-Arabien oder in den Golfstaaten, die Allah mit Petro-Dollars gesegnet hat. Da sollte man seitens der EU schleunigst entsprechende Forderungen erheben.