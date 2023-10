Letzte Trümmer des „Titan“-Tauchboots geborgen

Dreieinhalb Monate nachdem das Tauchboot „Titan“ mit fünf Personen an Bord in den Tiefen des Atlantiks implodiert war, sind nun die restlichen Trümmer vom Meeresboden geborgen worden. In den Wrackteilen dürften sich auch menschliche Überreste befinden, wie die US-Küstenwache in der Nacht auf Mittwoch mitteilte.