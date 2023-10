Sohn tötet Vater (80): Abschiedsbrief auf Facebook

„Es ist so furchtbar traurig“

Nachbar Othmar Haller kann es nicht fassen: „Ich hatte meine Rollos herunten und gar nichts gehört“, schildert er Mittwochvormittag im „Krone“-Gespräch. Erst eine Nachbarin habe ihn abends noch informiert. Sie war etwas später nach Hause gekommen und sah das große Aufgebot an Polizei. „Ich hab mich so erschrocken, es ist so furchtbar traurig. Wir haben uns so gut verstanden. Sie waren auch so tierlieb, haben viele Enten, sind jeden Tag mit dem Hund spazieren gegangen und haben Vögel gefüttert.“