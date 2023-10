Bluttat in Wagna: „Habe meinen Vater erstochen“

Kontaktaufnahme mit Sohn nicht mehr möglich

Sofort wurden mehrere Polizeistreifen sowie das Einsatzkommando Cobra zum Einsatzort in Wagna entsandt. Auch die Verhandlungsgruppe Süd wurde alarmiert. Beamte versuchten erneut mit dem Mann Kontakt aufzunehmen - jedoch ohne Erfolg. Am Einsatzort fanden Einsatzkräfte schließlich einen toten Mann in der Wiese am Grundstück des Einfamilienhauses vor. Dabei dürfte es sich um den 38-jährigen Südsteirer handeln, der den Notruf getätigt hatte. Er wies eine Schussverletzung auf. Auch eine auf ihn registrierte Schusswaffe konnte in der Wiese neben ihm gefunden werden.