Jungbauernkalender zeigt Sixpacks und sexy Kurven

„Es war ein spannendes und herausforderndes Projekt, doch die Nachwuchslandwirtinnen haben von Anfang an bewiesen, dass sie nicht nur am heimischen Hof etwas drauf haben, sondern sich auch vor und mit der Kamera arbeiten können. Letztendlich haben sich alle wie Vollprofis verhalten und das sieht man auch auf den Bildern. Ich bin sehr stolz auf den Kalender!“, freute sich Fotograf Daniel Schalhas, der die Jungbäuerinnen verführerisch in Szene setzte, über das Ergebnis.