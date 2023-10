Die Fantastischen Vier spielen 2024 am Wörthersee

Der Ticket-Verkauf für eine absolute Konzertsensation startet heute (10:00 Uhr): Am 14. Juli 2024 heißt’s wieder „Jetzt geht’s ab“, wenn die Fantastischen Vier in der malerischen Ostbucht in Klagenfurt ihre zahlreichen Hits zum Besten geben. „Wir freuen uns nach so langer Zeit endlich wieder in Österreich zu spielen“, verriet Thomas D der „Krone“.