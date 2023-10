ÖFB-Debütant: „Davon träumt jedes kleine Kind“

Der Innenverteidiger von Meister Red Bull Salzburg erinnert sich an ein Turnier in Brasilien, in dem er einst für Salzburgs U18-Team den Rechtsverteidiger gab. „Es ist nicht meine Position, aber wenn ich es spiele, spiele ich es gerne“, betonte der 1,90-Meter-Mann.„ Im Nachwuchs des GAK war der gebürtige Grazer gar Stürmer, ehe er mit 13 Jahren in Salzburgs Akademie wechselte - und dort ob seiner Statur zum Abwehrspieler umgeschult wurde.