Das sind die Favoriten für die Seitinger-Nachfolge

Zwei Favoriten für Nachfolge

Von Anfang an als Favoritin galt EU-Abgeordnete Simone Schmiedtbauer. Mit der früheren Bürgermeisterin von Hitzendorf wären drei von fünf ÖVP-Posten in der Landesregierung weiblich besetzt - es wäre ein starkes Zeichen von Landeshauptmann Christopher Drexler. Schmiedtbauer hat sich auf EU-Ebene in den vergangenen Monaten besonders intensiv für die Interessen der Bauern eingesetzt, das könnte ihr nun zugutekommen.