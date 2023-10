Star-Parade! Sie mussten schon als Torhüter ran

Sie sind in ihrem Job als Stürmer oder Verteidiger die Besten der Welt. Nur - wer kennt es nicht aus dem Büro - fällt manchmal eben ein Kollege aus. Wie etwa der Tormann. Lesen Sie, wer von den Fußball-Stars sich in der Not bereits die Handschuhe anzog und wie ein Rumäne sofort zum Elferkiller wurde.