Heidi und Leni Klum posieren wieder in Unterwäsche

In Berlin präsentiert

Die erneute Zusammenarbeit zwischen Intimissimi und den Klums wurde am vergangenen Freitag ausgiebig in Berlin zelebriert. Matteo Veronesi, CEO der Calzedonia Gruppe, zu der auch die Marke Intimissimi gehört, lud zum exklusiven Dinner im kleinen Kreis in das Bode-Museum ein.