Klum kontert Kritik an Dessous-Shooting mit Leni

Die Negativreaktion auf Social Media, die die Mutter-Tochter-Kombi in Spitzenunterwäsche als „ekelig“ oder sogar „pornös“ hinstellten, lässt das deutsche Supermodel kalt: „Es hat Spaß gemacht, zusammen dieses Fotoshooting zu machen. Meine Tochter hatte kein Problem damit, sich auch zusammen mit mir in Unterwäsche zu zeigen. Sie fühlt sich einfach wohl in ihrer Haut, was man nicht von jedem Kind in der Welt sagen kann.“