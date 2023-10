Kontrollen für mehr Sichtbarkeit in der Dunkelheit

Kontrolliert werden deshalb Radfahrer zwischen Montag, 16., und Donnerstag, 19. Oktober, zwischen 18.30 und 19 Uhr an stark frequentierten Radlerstrecken in der Landeshauptstadt. Etwa an der Ecke Hermann Bahr-Promenade/Ignaz-Rieder-Kai beim Volksgarten, an der Ecke Salzachgäßchen/Franz-Josef-Kai, am Überfuhrsteg auf der Herrnauer Seite und auch an der Kreuzung Sinnhubstraße/ Leopoldskronstraße.