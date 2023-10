Tirol will den Arbeitsmarkt für Asylwerber öffnen

„Gleichzeitig muss es für all jene, die bleiben dürfen und nicht arbeiten wollen oder ohnehin keine Aussicht auf ein dauerhaftes Bleiberecht haben, auch Konsequenzen geben. Dem Gastland nur auf der Tasche zu liegen und aus dem Sozialtopf zu naschen, ist in meinen Augen schlichtweg zu wenig. Zumal diese Menschen hier in Tirol, in Zeiten eines Arbeitskräftemangels, niemandem den Job wegnehmen. Wer hier leben will, muss selbst seinen Beitrag leisten, um zeitnah auf eigenen Beinen stehen zu können“, ist Mair überzeugt.