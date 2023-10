Landwirt vor Augen des Sohnes von Baum erschlagen

Gemeinsam mit seinem Sohn und weiteren Bauern war der Einheimische am Samstag kurz vor 15 Uhr mit Forstarbeiten in einem Wald in Fließ beschäftigt. Der 51-Jährige schnitt gerade mit der Motorsäge eine Fichte um, als diese plötzlich abbrach. Dadurch setzte sich ein weiterer Baum in Bewegung und klemmte den Holzarbeiter ein.