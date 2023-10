Paddel-Demo wegen Bohrungen im Buberlemoos

Am Buberlemoos in Pörtschach fährt diesen Herbst der erste Bagger auf. Die Besitzer wollen ihr Luxus-Lagunenprojekt im Naturschutzgebiet durch eine angeblich sanierungsbedürftige Altlast rechtfertigen. „Doch letztes Jahr zerrissen die Sachverständigen des Landes ihr Argument in der Luft. Auch eine weitere Suche ließe keine neuen Erkenntnisse erwarten. Jetzt wurde bekannt, dass die BH Klagenfurt-Land ihnen trotzdem Bohrungen nach Altlasten genehmigt hat“, erklärt Gabriele Hadl, Sprecherin der Initiative „Rettet das Buberlemoos“ und Gemeinderätin der Grünen.