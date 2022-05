Lagune, Chalets und mehr: Druck auf Politik wächst

Landesrat Daniel Fellner kann nur den Kopf schütteln: „Auf die Idee muss man einmal kommen: Wenn die Uferflächen am Wörthersee ausgehen, vergrößere ich den See mittels einer Lagune. Was kommt noch? Das Aufschütten von Bergen um mehr Platz für Chaletdörfer zu erhalten?“ - Sie erraten es, es geht um den Bau einer künstlichen Lagune in Pörtschach, für die das wertvolle „Buberlemoos“ dran glauben müsste.