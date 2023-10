Aus für Amtsgeheimnis in Sicht: Woran es noch hakt

Nach 100 Jahren soll eine österreichische Absurdität entsorgt werden. Das Amtsgeheimnis. Stattdessen verkündet die Regierung in ihrem Gesetzesentwurf Transparenz. Informationen aus Akten von Bund, Ländern, Gemeinden müssen proaktiv oder auf Anfrage preisgegeben werden. Mit Einschränkungen. Was nicht nur andere Parteien kritisieren. Es braucht eine Zweidrittelmehrheit, also FPÖ (sagt Nein) oder SPÖ (überlegt). Doch wie kann man sich das konkret vorstellen?