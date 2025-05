München: Ermittler gehen von Brandanschlag aus

Schaden in Höhe von einer Million Euro

Dabei wird nach Angaben eines Sprechers der Generalstaatsanwaltschaft auch geprüft, ob ein Zusammenhang mit einer möglichen Brandserie in München und im Münchener Umland besteht. Bei dem Feuer war am frühen Donnerstag in der Früh ein Schaden von geschätzt rund einer Million Euro entstanden. Menschen und Tiere wurden nach Angaben der Feuerwehr nicht verletzt, doch sechs Fahrzeuge wurden durch das Feuer beschädigt, bei vier davon entstand Totalschaden.