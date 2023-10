252 Menschen aus Booten aus dem Atlantik geholt

Die spanische Küstenwache hat am Freitag 252 Migranten gerettet, die mit drei Booten versucht hatten, die Kanarischen Inseln zu erreichen. Die Zahl der auf dem Seeweg in Spanien ankommenden Migranten ist stark angestiegen. Auch im Mittelmeer kamen erneut viele Flüchtlinge an.