Gamechanger in der Demenz-Therapie

Rund 130.000 Menschen leben in Österreich mit irgendeiner Form der Demenz. Laut Hochrechnungen der WHO dürften im Jahr 2050 weltweit 139 Millionen Menschen eine Demenzerkrankung haben. „Wo wir bei der Multiplen Sklerose vor 20 Jahren standen, stehen wir heute bei der Demenz“, so Primarius Jörg Weber. Und auch für die Behandlung von Demenz seien bereits vielversprechende Medikamente in den Zulassungsverfahren.

Die WHO hat den Aktionsplan der Hirngesundheit ins Leben gerufen. Ziel ist es, die globale Versorgung zu stärken und neue Behandlungen und Therapien zu etablieren.