Bernie Ecclestone: „... dann ist Max der Beste“

„Aber wenn man das mal vergisst, ist Max ohne jeden Zweifel der Beste, den ich gesehen habe - und den auch jeder andere gesehen hat“, betonte der mittlerweile 92-jährige Brite: „Er ist ein kompletter Rennfahrer.“ Verstappen steht vor dem dritten WM-Titel in Serie. Am Wochenende reichen dem Niederländer in Katar schon drei Punkte, um sich erneut zu krönen - und das wenige Tage nach seinem 26. Geburtstag am vergangenen Samstag. Bereits am Samstag (19.30 Uhr) reicht ein sechster Platz im Sprint zur erfolgreichen Titelverteidigung.