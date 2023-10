Neuseeland: Skischuh-Wärmer sorgte für Bombenalarm

Der Skischuh-Wärmer wurde am Freitag bei einer Kontrolle am Flughafen entdeckt. Er habe sich neben einem Laptop in einer Tasche befunden und hätte Drähte gehabt, berichtete die Nachrichtenseite „Stuff.“ „Das Personal der Flugsicherheit führte eine genaue Inspektion durch und stellte fest, dass es ernsthaften Grund zur Besorgnis gab“, sagte Glen Sowry, Geschäftsführer des Flughafens. Die Polizei teilte die Aufnahme daraufhin mit der New Zealand Defence Force, die das Objekt ebenfalls für verdächtig hielt.