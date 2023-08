Frau klebte Zettel mit „Vorsicht“ auf Koffer

Ein Anrufer hatte in Salzburg am Donnerstag einen herrenlosen Koffer am Bahnsteig der Lokalbahn S1 stehen sehen und sofort die Einsatzkräfte alarmiert. Infolgedessen sperrte die Polizei vorsorglich den Lokal- und einen Teil des Hauptbahnhofes ab und untersuchte den gemeldeten Gegenstand.