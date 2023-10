Kein Tag ohne Panne: Öffis in Turbulenzen

Verspätungen, Ausfälle, vollgestopfte Garnituren. Wer gehofft hat, dass bei den Wiener Linien wieder alles läuft, wurde vorerst enttäuscht. Mehrere „Krone“-Leser berichteten in den letzten Tagen von Ausfällen und in weiterer Folge von teils sehr langen Intervallen. Doch die Öffi-Misere nahm bereits vor einigen Wochen ihren Lauf. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.