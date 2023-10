Britischer Premier will „rauchfreie Generation“

Sunak will künftigen Generationen das Rauchen ganz nach dem Vorbild Neuseelands verbieten. Beim Jahrestreffen der konservativen Tories kündigte er am Mittwoch einen strikten Anti-Tabak-Plan an: „Ich schlage vor, dass wir zukünftig die Tabak-Altersgrenze jedes Jahr um ein Jahr anheben. Das bedeutet, dass heute 14-Jährige niemals legal Zigaretten kaufen können“, so der Premier.