USA wollen beschlagnahmte iranische Waffen liefern

Medienbericht: Keine Taurus-Raketen aus Deutschland

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz will einem Medienbericht zufolge derzeit keine Taurus-Raketen an die Ukraine liefern. Das berichtet die Zeitung „Bild“ (Donnerstagausgabe) im Voraus unter Berufung auf deutsche und ukrainische Regierungskreise. Gleichzeitig wird nach Informationen der Zeitung zwischen Berlin und Kiew über die Verstärkung der Luftabwehr und eine mögliche weitere Lieferung von Patriot-Abwehrraketen aus Deutschland gesprochen. Zuvor hatten mehrere Minister mit Äußerungen über eine schnelle Entscheidung in der Taurus-Frage Hoffnungen in der Ukraine geweckt.