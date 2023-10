Das Trump-Gift legt USA lahm

Wer meint, die zahlreichen Gerichtsverfahren würden Trump die Möglichkeiten für sein politisches Zerstörungswerk nehmen, wurde soeben eines Besseren belehrt. Noch während in New York der Lautsprecher vor Gericht steht, zeigte in Washington sein Gift eine fatale Wirkung: Erstmals in der Geschichte wurde ein Vorsitzender des Abgeordnetenhauses auf Betreiben der Trumpisten in der eigenen Partei abgesetzt. Sein Delikt: „Verrat“. Er hatte den Kompromiss mit den Demokraten gesucht, um die USA aus der budgetären Notlage herauszubringen, welche allerdings genau die Republikaner selbst verursacht haben.