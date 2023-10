Mit Omas Rezepten gegen Lebensmittelverschwendung

Obst und Gemüse mit Makel finden nur Abnehmer, wenn Preis niedrig ist

„Was in Wien an Gebäck weggeschmissen wird, könnte Graz ernähren“, heißt es. Christoph Holzer weiß von den großen Bemühungen, die Spar unternimmt, damit nichts im Müll landet. Mit „too good to go“ oder auch Brotresten, die zu hochwertigem Tierfutter verarbeitet werden. Freilich liegt es auch am Kunden; Obst und Gemüse mit Makel finden nur Abnehmer, wenn der Preis extrem niedrig ist.