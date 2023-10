Zug zerreißt Lkw ++ Grenzkontrollen zur Slowakei

Im oberösterreichischen Ort Achenlohe kam es zu einem Zugunfall mit einem Lastwagen. Der Lkw wurde dabei hinter dem Führerhaus auseinandergerissen. Und: Seit Mittwoch, 0 Uhr, werden in den Bundesländern Niederösterreich und Burgenland Grenzkontrollen an der slowakisch-österreichischen Grenze durchgeführt. Das sind unter anderem die Themen bei den krone-at-News am 4. Oktober, mit Moderatorin Stefana Madjarov.