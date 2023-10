Lebensgeschichten burgenländischer Gendarmen

„Allein von Bezirkskommandanten Johann Zisper hatte ich 27 Seiten an Material“, schmunzelt der Tadtener. „Als ich das Interview mit ihm geführt habe, war der Mann über 90 Jahre alt, da unterbricht man ihn nicht, nur, weil man die Daten vielleicht nicht mehr braucht. Also habe ich ihn erzählen lassen – und seine Geschichten waren sehr interessant.“ Denn Zisper war sowohl Soldat im Bürgerkrieg als auch 1956 an der ungarischen Grenze mit dabei.